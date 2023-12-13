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  4. КУЧЕРЕНКО: «Контракт с Вересом выполняю, собираюсь к ребятам на фронт»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 18:40 |
932
0

КУЧЕРЕНКО: «Контракт с Вересом выполняю, собираюсь к ребятам на фронт»

Опытный защитник «Вереса» узнал о тренерских перестановках в клубе из прессы

13 декабря 2023, 18:40 |
932
0
КУЧЕРЕНКО: «Контракт с Вересом выполняю, собираюсь к ребятам на фронт»
ФК Верес. Александр Кучеренко

32-летний центральный защитник Александр Кучеренко перешел в «Верес» летом этого года из «Ингульца» вслед за главным тренером Сергеем Лавриненко. Последний вчера был уволен с должности.

Очевидно, вслед за сменой на тренерском мостике определенные пертурбации произойдут и в составе ровенской команды.

Sport.ua связался с Александром Кучеренко и спросил, не было ли разговоров о его возможном уходе из команды. Отметим, что футболист, который родом из Славянска, активно занимается волонтерской деятельностью и вскоре в очередной раз собирается на восток нашей страны.

«Я вчера утром читал, что Лавриненко может уйти, а вечером написали, что Шандрук – главный тренер. Какая ситуация в клубе, я не знаю, потому что сейчас нахожусь в Луцке, уделяю все время семье и собираюсь на днях ехать к ребятам на фронт. У меня есть действующий контракт, и я его полностью выполняю и отдаюсь на поле на 100%», – отметил Кучеренко.

В нынешнем сезоне Александр Кучеренко провел за «Верес» 13 матчей в чемпионате и 1 – в Кубке Украины. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 15 июня 2024 года.

Сейчас «Верес» с 12 очками находится в зоне прямого вылета из УПЛ, занимая 15-е место. Выход красно-черных из отпуска запланирован на 10 января.

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Александр Кучеренко Верес Ровно инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Шандрук
Источник Sport.ua
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