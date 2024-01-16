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16 января 2024, 21:53 | Обновлено 16 января 2024, 21:59
2307
1

Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить

Франсиско Лопес из Мадрида подал судебный иск против RFEF и ФИФА

16 января 2024, 21:53 | Обновлено 16 января 2024, 21:59
2307
1
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Getty Images/Global Images Ukraine

Использование системы видеопомощи арбитра VAR во всем мире может быть приостановлено из-за судебного иска.

Франсиско Лопес из Мадрида подал судебный иск против Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и ФИФА. Он считает себя автором технологии VAR и обвиняет футбольные власти в использовании его идеи. Лопес 7 лет пытался добиться признания от RFEF и ФИФА, но потерпел неудачу и обратился в суд.

Франсиско Лопес рассказал: «Система VAR была проектом под названием «Футбол XXI века». Все было зарегистрировано. Название – единственное, что они изменили. Система создана на основе моего проекта. В 1999 году я запатентовал идею в Генеральном реестре интеллектуальной собственности, а VAR зарегистрировали в 2006 году».

Долгое время Франсиско Лопес пытается добиться признания себя автором системы. У него есть документы, подтверждающие регистрацию в реестре интеллектуальной собственности. Франциско утверждает, что неоднократно предлагал ФИФА свою технологию: «Первое письмо я отправил им в 1997 году. Затем я делал это ежегодно до 2007 года. Я поддерживал постоянную связь с бывшим арбитром Хосе Марией Гарсией Арандой, правой рукой Вильяра в ФИФА и одним из главных судей ФИФА».

Вскоре суд решит, приостановить ли использование системы VAR в качестве меры пресечения. Кроме того, Франсиско Лопес требует 300 млн евро от RFEF и ФИФА.

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VAR суд ФИФА Королевская федерация футбола Испании (RFEF) судебный иск
Источник Marca
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Комментарии 1
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Stardeck84
300 мдн це дуже мало для фіфа та уєфа та всіх хто користується цим продуктом. там сотні міль'ярдів крутиться щорік. Може за кожен рік використання 300 млн , це буде більш приблизно.
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