Джокович рассказал, что пишет книгу: «Многое будет рассказано...»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, что планирует написать 2 книги, одна из которых будет автобиографией, в которой «многое будет рассказано.

«Автобиография будет. Однако до автобиографии будет еще одна книга, которую я уже начал писать самостоятельно, но, возможно, буду искать помощи. Это будет продолжение книги «Serve To Win», она будет о питании, восстановлении, тренировках, то есть более техническая по своей сути.

А автобиография появится когда-нибудь, скорее всего, когда я завершу карьеру. Она будет написана, я не хочу торопиться, потому что мне так много нужно сказать.

Многое будет рассказано, когда я уже не буду встречаться с этими людьми – ха-ха, шучу, конечно!», – сказал Джокович.

Отметим, что Новак Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Открытом чемпионате Австралии.