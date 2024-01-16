Полузащитник Шахтера заинтересовал Ренн. Но пока без конкретики

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко попал на радар клуба из французской Лиги 1.

По информации французского издания L'Équipe, «Ренн» видит в Бондаренко возможное усиление полузащиты. Кроме украинца в списке французского клуба также значатся Орель Мангаля из «Ноттингем Форест» и Люка Тузар из «Унион Берлин».

Недавно Бондаренко заключил с «горняками» новый долгосрочный контракт до 2028 года.

В этом сезоне Артем Бондаренко провел за «Шахтер» во всех турнирах 14 матчей, забил 1 гол и отдал 4 передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.