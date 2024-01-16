И тут Особенный. Сколько Моуриньо заработал за карьеру на компенсациях?

16 января римская «Рома» объявила об увольнении португальского тренера Жозе Моуриньо. Новым главным тренером первой команды стал легендарный Даниэле Де Росси.

Португальское издание A Bola подсчитало, сколько Моуриньо заработал на компенсациях после увольнений. С Жозе шесть раз за карьеру досрочно разрывали отношения – дважды «Челси» и по одному разу «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома». За эти увольнения португальский тренер получил около 100 миллионов евро компенсаций.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Моуриньо получит от «Ромы» компенсацию в сумме 9 миллионов, португальская пресса дает меньшую цифру – 3.5.