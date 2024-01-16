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  4. И тут Особенный. Сколько Моуриньо заработал за карьеру на компенсациях?
Италия
16 января 2024, 19:59 |
2889
2

И тут Особенный. Сколько Моуриньо заработал за карьеру на компенсациях?

Португалец заработал на увольнениях около ста миллионов евро

16 января 2024, 19:59 |
2889
2
И тут Особенный. Сколько Моуриньо заработал за карьеру на компенсациях?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

16 января римская «Рома» объявила об увольнении португальского тренера Жозе Моуриньо. Новым главным тренером первой команды стал легендарный Даниэле Де Росси.

Португальское издание A Bola подсчитало, сколько Моуриньо заработал на компенсациях после увольнений. С Жозе шесть раз за карьеру досрочно разрывали отношения – дважды «Челси» и по одному разу «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома». За эти увольнения португальский тренер получил около 100 миллионов евро компенсаций.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Моуриньо получит от «Ромы» компенсацию в сумме 9 миллионов, португальская пресса дает меньшую цифру – 3.5.

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Жозе Моуриньо финансы Рома Рим компенсация Челси Реал Мадрид Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Источник A Bola
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