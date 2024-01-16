Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения
Италия
16 января 2024, 17:40 | Обновлено 16 января 2024, 17:55
1208
2

Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения

Португальский тренер должен получить около 9 миллионов евро

16 января 2024, 17:40 | Обновлено 16 января 2024, 17:55
1208
2
Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Сегодня, 16 января 2024 года, римская «Рома» объявила об увольнении португальского тренера Жозе Моуриньо. Новым главным тренером первой команды стал легендарный Даниэле Де Росси.

Интересно, что уход «особого» является именно увольнением, а не отставкой, следовательно «Рома» должна компенсировать специалисту зарплату за оставшуюся часть его контракта.

К счастью для «волков», контракт Моуриньо с клубом действовал только до лета 2024 года, но и за этот срок сумма компенсации получается немаленькой. Издание Calcio e Finanza сообщает, что увольнение Жозе будет стоить «Роме» около 9 миллионов евро.

По теме:
Дибала отреагировал на увольнение Моуриньо из Ромы
Тренер Милана летом может возглавить Рому
КАПЕЛЛО заступился за Моуриньо: «У американцев странный подход к делу»
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо зарплаты финансы
Источник Calcio e Finanza
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок ЛНЗ отреагировал на информацию о переходе в клуб из Первой лиги
Футбол | 16 января 2024, 14:56 0
Экс-игрок ЛНЗ отреагировал на информацию о переходе в клуб из Первой лиги
Экс-игрок ЛНЗ отреагировал на информацию о переходе в клуб из Первой лиги

Антон Савин находится в поиске новой команды

Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
Бокс | 15 января 2024, 19:53 12
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется

Поединок состоится уже 8 марта

Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Футбол | 15.01.2024, 22:07
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
ФОТО. Жена звезды Ман Сити беременна. На него повесили и ребенка любовницы
Футбол | 16.01.2024, 10:55
ФОТО. Жена звезды Ман Сити беременна. На него повесили и ребенка любовницы
ФОТО. Жена звезды Ман Сити беременна. На него повесили и ребенка любовницы
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Футбол | 15.01.2024, 19:30
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Классный тоенер .От бога 
Ответить
+1
Henriklarsson11
Були часи коли за ним усі гранди ганялись, а зараз гроші згодні платити щоб він скоріше пішов
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 17
Футбол
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
15.01.2024, 07:59 5
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 20
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
14.01.2024, 23:00 3
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 7
Футбол
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
15.01.2024, 14:58 4
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем