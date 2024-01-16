Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения
Португальский тренер должен получить около 9 миллионов евро
Сегодня, 16 января 2024 года, римская «Рома» объявила об увольнении португальского тренера Жозе Моуриньо. Новым главным тренером первой команды стал легендарный Даниэле Де Росси.
Интересно, что уход «особого» является именно увольнением, а не отставкой, следовательно «Рома» должна компенсировать специалисту зарплату за оставшуюся часть его контракта.
К счастью для «волков», контракт Моуриньо с клубом действовал только до лета 2024 года, но и за этот срок сумма компенсации получается немаленькой. Издание Calcio e Finanza сообщает, что увольнение Жозе будет стоить «Роме» около 9 миллионов евро.
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