Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
Саудовская Аравия
16 января 2024, 19:07 | Обновлено 16 января 2024, 19:39
1100
1

Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал

Луиш Каштру прогнозируемо выделил Криштиану Роналду

16 января 2024, 19:07 | Обновлено 16 января 2024, 19:39
1100
1
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший наставник «Шахтера» Луиш Каштру, который в настоящий момент работает в Саудовской Аравии с «Аль-Насром», рассказал, какого футболиста считает лучшим среди тех, с кем ему когда-либо приходилось работать.

«Криштиану Роналду - лучший в мире. Поэтому он лучший, кого я когда-либо тренировал. Он особенный во всем: в том, как он работает, как он общается, как он поддерживает, как он восстанавливается, как он себя показывает на публике. Он рожден, чтобы быть звездой. У него есть все условия, чтобы продолжать оставаться на вершине, как и было на протяжении многих лет. Криштиану находился в момент некоторой печали из-за некоторых событий в его личной и профессиональной жизни. Было намерение вернуть ему радость через тренировки, через игры. Это было достигнуто».

«Кто скажет, когда пора остановиться? Кто будет решать свою жизнь, так это он сам. Никто не имеет права высказывать мнение о судьбах других людей. Если Криштиану в команде, то он в игре. Другого быть не может. Лучшие должны играть, их нельзя оставлять без внимания. Вот почему я думаю, что очень хорошо, что он продолжает играть», - сказал Каштру.

Напомним, сегодня поступили сообщения об интересе боссов «Аль-Насра» к сотрудничеству с покинувшим «Рому» Жозе Моуриньо, вследствие чего у Криштиану Роналду может объявиться новый наставник.

По теме:
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
ЖЕЗУШ – о Неймаре: «Он личную жизнь ставит выше футбола»
Артем БОНДАРЕНКО: «Должны добавлять во всех аспектах»
Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Шахтер Донецк
Источник SAPO Desporto
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 16 января 2024, 17:57 0
Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 января в 21:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо покинул Рому
Футбол | 16 января 2024, 10:46 20
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо покинул Рому
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо покинул Рому

«Волки» уволили «особенного» тренера

Марта КОСТЮК: «Мертенс? Это лучше, чем Свентек, Соболенко или Рыбакина»
Теннис | 16.01.2024, 13:35
Марта КОСТЮК: «Мертенс? Это лучше, чем Свентек, Соболенко или Рыбакина»
Марта КОСТЮК: «Мертенс? Это лучше, чем Свентек, Соболенко или Рыбакина»
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Футбол | 15.01.2024, 22:07
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Теннис | 16.01.2024, 07:25
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
А чому ж не пудрик ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
14.01.2024, 18:27 2
Футбол
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
15.01.2024, 07:59 5
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем