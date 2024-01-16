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ATP
16 января 2024, 19:12 | Обновлено 16 января 2024, 19:34
119
1

Надаль станет послом Федерации тенниса Саудовской Аравии

Рафа будет продвигать теннис в Королевстве и создаст там свою академию

16 января 2024, 19:12 | Обновлено 16 января 2024, 19:34
119
1
Надаль станет послом Федерации тенниса Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Обладатель 22 титулов Grand Slam Рафаэль Надаль станет амбассадором Федерации тенниса Саудовской Аравии.

Новая роль Надаля, о которой было объявлено в понедельник, включает в себя продвижение тенниса в Саудовской Аравии и планы по созданию там Академии Рафы Надаля.

В настоящее время 37-летний испанец пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы бедра.

Отметим, что в это году в Саудовской Аравии будет проведен турнир Next Gen ATP Finals для лучших игроков до 21 года. Женский теннисный тур ведет переговоры о проведении в Саудовской Аравии Итогового турнира WTA.

В том числе и через развитие спорта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман старается вывести себя из международной изоляции после убийства в 2018 году обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги.

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Рафаэль Надаль Саудовская Аравия
Источник Tennis.com
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Muskrat2
Дешевою (не дуже) хвойдою виявився земляний черв'як. 
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