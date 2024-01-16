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Australian Open
16 января 2024, 18:25 | Обновлено 16 января 2024, 18:32
1044
1

Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open

Сумит Нагал в прошлом сезоне переживал непростое время

16 января 2024, 18:25 | Обновлено 16 января 2024, 18:32
1044
1
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Сумит Нагал

137-я ракетка мира Сумит Нагал неожиданно пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, успешно преодолев квалификацию и переиграв в первом раунде основы Александра Бублика (6:4, 6:2, 7:6).

- Вы говорили о том, что в сентябре у вас на счету было 900 евро. Сегодня у вас гораздо больше.
- Спасибо (смеется).

- Что вы чувствуете?
- Конечно, сейчас я не плачу, но в то же время это еще не до конца осознано.

Знаете, через такие моменты проходят спортсмені. Иногда у тебя будет хороший год, иногда – плохой. Что касается 900 евро в на счету в прошлом году, то первые несколько месяцев я не попадал на турниры, в феврале полагался на wild card и снова занял 130-е место.

Я горжусь тем, что смог дать себе еще один шанс оказаться здесь, пройти квалификацию и сыграть во втором круге в четверг. Это хорошее чувство, – сказал Нагал.

Во втором раунде Сумит сразится против Карлоса Алькараса или Лоренцо Сонего. За выход в эту стадию Нагал заработал около 119 тысяч долларов США.

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Сумит Нагал Australian Open 2024 Александр Бублик
Источник Twitter
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ptolemeus
Гарна історія і можна по-людськи порадіти за цього хлопчину. Та ще й обіграв того клоуна Бубліка.
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