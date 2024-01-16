Лунин дал эмоциональную характеристику Беллингему и Тчуамени

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после победы команды над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (4:1) поделился с подписчиками в сториз Инстаграма фотографией, на которой запечатлен он вместе с Джудом Беллингемом и Орельеном Тчуамени.

«Две машины и один человек», – подписал фотографию Лунин.

Напомним, после победной игры с «Барселоной» суперзвезда мадридского «Реала» расхвалил Андрея Лунина за вклад в достижение коллектива.