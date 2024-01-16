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Испания
16 января 2024, 18:10 | Обновлено 16 января 2024, 19:44
1902
0

Лунин дал эмоциональную характеристику Беллингему и Тчуамени

Украинец похвалил партнеров после финала Суперкубка Испании

16 января 2024, 18:10 | Обновлено 16 января 2024, 19:44
1902
0
Лунин дал эмоциональную характеристику Беллингему и Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после победы команды над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (4:1) поделился с подписчиками в сториз Инстаграма фотографией, на которой запечатлен он вместе с Джудом Беллингемом и Орельеном Тчуамени.

«Две машины и один человек», – подписал фотографию Лунин.

Напомним, после победной игры с «Барселоной» суперзвезда мадридского «Реала» расхвалил Андрея Лунина за вклад в достижение коллектива.

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Андрей Лунин Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Джуд Беллингем Орельен Тчуамени
Источник Instagram
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