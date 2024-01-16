Испания16 января 2024, 18:10 | Обновлено 16 января 2024, 19:44
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Лунин дал эмоциональную характеристику Беллингему и Тчуамени
Украинец похвалил партнеров после финала Суперкубка Испании
16 января 2024, 18:10 | Обновлено 16 января 2024, 19:44
1902
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после победы команды над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (4:1) поделился с подписчиками в сториз Инстаграма фотографией, на которой запечатлен он вместе с Джудом Беллингемом и Орельеном Тчуамени.
«Две машины и один человек», – подписал фотографию Лунин.
Напомним, после победной игры с «Барселоной» суперзвезда мадридского «Реала» расхвалил Андрея Лунина за вклад в достижение коллектива.
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