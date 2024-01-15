Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Винисиус Жуниор высказался об игре украинского вратаря
В воскресенье, 14 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». «Галактикос» одержали разгромную победу со счетом 4:1.
Андрей Лунин вышел в стартовом составе «королевского клуба», совершил несколько сейвов и помог клубу выиграть трофей.
После финального свистка главный герой матча Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик, расхвалил Лунина.
«Браво, Лунин, браво!», – передает слова бразильца Madrid Xtra.
Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» и в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.
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