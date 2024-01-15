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  4. Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Испания
15 января 2024, 19:30 |
5073
3

Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной

Винисиус Жуниор высказался об игре украинского вратаря

15 января 2024, 19:30 |
5073
3
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 14 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». «Галактикос» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе «королевского клуба», совершил несколько сейвов и помог клубу выиграть трофей.

После финального свистка главный герой матча Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик, расхвалил Лунина.

«Браво, Лунин, браво!», – передает слова бразильца Madrid Xtra.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» и в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.

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Источник: капитан мадридского Реала перейдет в Милан
Винисиус Жуниор Барселона Флорентино Перес Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Twitter
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Комментарии 3
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samird
Я все більше переконуюсь, що там щось особисте у Карло. Сьогодні попався епізод де вони пересікаються на полі після гри, і Анчелотті проходить повз Луніна не помічаючи (цього малюка ж легко не помітити, ага). І тільки після того як сам Андрій його прихватив рукою, він відреагував (але особливих радісних емоцій я щось не побачив)? Як на мене - дуже показовий епізод. Щось там є.
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