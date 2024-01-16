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  4. Еще одна жертва Саркисяна. Французский теннисист получил бан на 10 лет
ATP
16 января 2024, 17:19 |
338
0

Еще одна жертва Саркисяна. Французский теннисист получил бан на 10 лет

Также Лени Митьяна оштрафован на 20 000 долларов США

16 января 2024, 17:19 |
338
0
Еще одна жертва Саркисяна. Французский теннисист получил бан на 10 лет
ATP. Лени Митьяна

Французский теннисист Лени Митьяна был отстранен от участия в соревнованиях на десять лет и оштрафован на 20 000 долларов США за 11 нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP). Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Санкции связаны с недавно завершенным уголовным делом, касающимся синдиката, занимавшегося матчами с фиксированными результатами в Бельгии. Сотрудничество ITIA и бельгийских властей привело к тому, что лидер синдиката Григор Саркисян был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Митьяна, который в 2018 году занял высшую в карьере 458-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, отверг все обвинения, связанные с подтасовкой результатов матчей в 2017 и 2018 годах, но был признан виновным.

Срок дисквалификации продлится до 21 декабря 2033 года.

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Источник International Tennis Integrity Agency
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