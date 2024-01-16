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Англия
16 января 2024, 17:25 | Обновлено 16 января 2024, 17:27
329
0

Экс-футболист сборной Англии может переехать в MLS

Джесси Лингарду нашли вариант для продолжения карьеры за океаном

16 января 2024, 17:25 | Обновлено 16 января 2024, 17:27
329
0
Экс-футболист сборной Англии может переехать в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард отчаянно пытается возобновить игровую карьеру.

Ранее мы сообщали, что 31-летний футболист уволил своих агентов, которые не смогли за полгода найти ему новый клуб. Новые представители игрока предлагают ему вариант с клубом американской MLS – «Портленд Тимберс». При этом трансфер может состояться уже этой зимой, если сторонам удастся согласовать все детали.

Напомним, что после того, как у Лингарда завершился контракт с «Ноттингем Форрест» летом 2023 года, футболист пребывает в статусе свободного агента и не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

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Джесси Лингард Ноттингем Форест Портленд Тимберс трансферы свободный агент Major League Soccer (MLS)
Источник Daily Mail
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