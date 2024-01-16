Экс-футболист сборной Англии может переехать в MLS
Джесси Лингарду нашли вариант для продолжения карьеры за океаном
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард отчаянно пытается возобновить игровую карьеру.
Ранее мы сообщали, что 31-летний футболист уволил своих агентов, которые не смогли за полгода найти ему новый клуб. Новые представители игрока предлагают ему вариант с клубом американской MLS – «Портленд Тимберс». При этом трансфер может состояться уже этой зимой, если сторонам удастся согласовать все детали.
Напомним, что после того, как у Лингарда завершился контракт с «Ноттингем Форрест» летом 2023 года, футболист пребывает в статусе свободного агента и не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.
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