Экс-футболист сборной Англии может переехать в MLS

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард отчаянно пытается возобновить игровую карьеру.

Ранее мы сообщали, что 31-летний футболист уволил своих агентов, которые не смогли за полгода найти ему новый клуб. Новые представители игрока предлагают ему вариант с клубом американской MLS – «Портленд Тимберс». При этом трансфер может состояться уже этой зимой, если сторонам удастся согласовать все детали.

Напомним, что после того, как у Лингарда завершился контракт с «Ноттингем Форрест» летом 2023 года, футболист пребывает в статусе свободного агента и не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.