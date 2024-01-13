Лингард уволил своих агентов, которые за полгода не нашли ему новый клуб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард принял решение уволить всех своих агентов.

Как утверждает Sky Sports, 31-летний хавбек принял такое решение из-за недовольства работой людей, которые представляли его интересы, но не смогли найти ему новый клуб.

С лета 2023 года Лингард находится без клуба. Последней командой полузащитника был «Ноттингем Форест». В общей сложности за свою карьеру Джесси провел более 400 матчей на профессиональном уровне, в которых забил 82 мяча.