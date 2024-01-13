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  4. Лингард уволил своих агентов, которые за полгода не нашли ему новый клуб
Англия
13 января 2024, 12:37 |
374
0

Лингард уволил своих агентов, которые за полгода не нашли ему новый клуб

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии никак не может возобновить карьеру

13 января 2024, 12:37 |
374
0
Лингард уволил своих агентов, которые за полгода не нашли ему новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард принял решение уволить всех своих агентов.

Как утверждает Sky Sports, 31-летний хавбек принял такое решение из-за недовольства работой людей, которые представляли его интересы, но не смогли найти ему новый клуб.

С лета 2023 года Лингард находится без клуба. Последней командой полузащитника был «Ноттингем Форест». В общей сложности за свою карьеру Джесси провел более 400 матчей на профессиональном уровне, в которых забил 82 мяча.

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Джесси Лингард футбольные агенты свободный агент Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Ноттингем Форест
Источник Sky Sports
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