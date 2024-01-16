Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Дениль Кастильо проведет год в «Партизане»
Донецкий «Шахтер» отдаст в аренду в «Партизан» своего полузащитника Дениля Кастильо. Об этом сообщают сербские СМИ.
По их информации, аренда будет рассчитана на год. На 19-летнего эквадорца рассчитывают как на замену Кристиану Беличу, которого продали в «АЗ Алкмаар».
Главным тренером «Партизана» является бывший игрок «Шахтера» Игор Дуляй. Именно благодаря его связам этот трансфер стал возможным – у «Шахтера» было еще три предложения по Кастильо от других клубов.
Кастильо перешел в «Шахтер» летом прошлого года. В первой части сезона принял участие всего в 6 матчах и провел на поле суммарно 41 минуту.
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