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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 17:04 | Обновлено 16 января 2024, 17:06
2278
7

Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию

Дениль Кастильо проведет год в «Партизане»

16 января 2024, 17:04 | Обновлено 16 января 2024, 17:06
2278
7
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
ФК Шахтер. Дениль Кастильо

Донецкий «Шахтер» отдаст в аренду в «Партизан» своего полузащитника Дениля Кастильо. Об этом сообщают сербские СМИ.

По их информации, аренда будет рассчитана на год. На 19-летнего эквадорца рассчитывают как на замену Кристиану Беличу, которого продали в «АЗ Алкмаар».

Главным тренером «Партизана» является бывший игрок «Шахтера» Игор Дуляй. Именно благодаря его связам этот трансфер стал возможным – у «Шахтера» было еще три предложения по Кастильо от других клубов.

Кастильо перешел в «Шахтер» летом прошлого года. В первой части сезона принял участие всего в 6 матчах и провел на поле суммарно 41 минуту.

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Дениль Кастильо Шахтер Донецк Партизан Белград трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник Telegraf.rs
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Комментарии 7
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Лига конференций без динамо
Игорю Дуляю в помощь 
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0
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Александр
россия днр сербия одно и тоже .ничего не мееяется 
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0
PUMA
А почему партизан?Можна же в( зенит,спартак,цска,д.м,краснодар и тд тп).
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-1
Лига конференций без динамо
Миколенко-Эвертон-Усманов-Зрада
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-2
Pavel_i_CO
До своїх братушек
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-2
AK.228
Зрада накуй
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-3
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