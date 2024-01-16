Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию

Донецкий «Шахтер» отдаст в аренду в «Партизан» своего полузащитника Дениля Кастильо. Об этом сообщают сербские СМИ.

По их информации, аренда будет рассчитана на год. На 19-летнего эквадорца рассчитывают как на замену Кристиану Беличу, которого продали в «АЗ Алкмаар».

Главным тренером «Партизана» является бывший игрок «Шахтера» Игор Дуляй. Именно благодаря его связам этот трансфер стал возможным – у «Шахтера» было еще три предложения по Кастильо от других клубов.

Кастильо перешел в «Шахтер» летом прошлого года. В первой части сезона принял участие всего в 6 матчах и провел на поле суммарно 41 минуту.