КАПЕЛЛО заступился за Моуриньо: «У американцев странный подход к делу»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал владельцев «Ромы» за увольнение с поста наставника команды Жозе Моуриньо.

«Похоже, у этих американских владельцев странный подход к делу, они не уважают тех, кто на них работает. Они проявляют неуважение. Мы видели, как они прошлым летом уволили Мальдини с поста директора «Милана» по телефону, а теперь сделали то же самое с Моуриньо.

Они собственники, и они решают. Но я верю в нечто большее, в определенное чувство уважения к тем, кто с вами работает, в расставание другими способами, а не прохладным заявлением или прохладным телефонным звонком.

Я не ожидал, что «Рома» уволит Моуриньо, тем более таким образом. Было понятно, что они не были на одной стороне. Моуриньо задавал руководству некоторые вопросы, но он не получил ответов, и это уже было сигналом того, что дела не идут.

У меня такое ощущение, в «Роме» к Моуриньо относились не как к тренеру, и это весьма неуважительно для специалиста, который очень многое отдал мировому футболу, не только европейскому. Это неоднозначная позиция, которую я не принимаю.

Думаю, в подобных ситуациях между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Добавим, что Моуриньо возглавлял «Рому» с мая 2021 года и в 2022-м выиграл с римлянами Лигу конференций.