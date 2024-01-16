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  4. КАПЕЛЛО заступился за Моуриньо: «У американцев странный подход к делу»
Италия
16 января 2024, 16:33 |
209
1

КАПЕЛЛО заступился за Моуриньо: «У американцев странный подход к делу»

Легендарный тренер негативно высказался об увольнении своего португальского коллеги

16 января 2024, 16:33 |
209
1
КАПЕЛЛО заступился за Моуриньо: «У американцев странный подход к делу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал владельцев «Ромы» за увольнение с поста наставника команды Жозе Моуриньо.

«Похоже, у этих американских владельцев странный подход к делу, они не уважают тех, кто на них работает. Они проявляют неуважение. Мы видели, как они прошлым летом уволили Мальдини с поста директора «Милана» по телефону, а теперь сделали то же самое с Моуриньо.

Они собственники, и они решают. Но я верю в нечто большее, в определенное чувство уважения к тем, кто с вами работает, в расставание другими способами, а не прохладным заявлением или прохладным телефонным звонком.

Я не ожидал, что «Рома» уволит Моуриньо, тем более таким образом. Было понятно, что они не были на одной стороне. Моуриньо задавал руководству некоторые вопросы, но он не получил ответов, и это уже было сигналом того, что дела не идут.

У меня такое ощущение, в «Роме» к Моуриньо относились не как к тренеру, и это весьма неуважительно для специалиста, который очень многое отдал мировому футболу, не только европейскому. Это неоднозначная позиция, которую я не принимаю.

Думаю, в подобных ситуациях между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Добавим, что Моуриньо возглавлял «Рому» с мая 2021 года и в 2022-м выиграл с римлянами Лигу конференций.

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Источник Football-Italia
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vh
Дуже дивний підхід, як можна було найняти...
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