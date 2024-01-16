Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграно 20 пятисетовых поединков.

Данный показатель является рекордным в истории турнира.

Впрочем, при всей напряженности взаимоотношений в определенных парах, зафиксирован пока только один случай победы игрока, который проиграл два первых сета. Это Таллон Грикспор из Нидерландов смог обыграть Романа Сафиуллина.

Напомним, ранее сообщалось, что с победы в Мельбурне свои выступления начал испанец Карлос Алькарас.