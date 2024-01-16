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Australian Open
16 января 2024, 15:55 | Обновлено 16 января 2024, 16:00
1096
0

Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд

Мельбурнскому мейджору покорилось новое достижение по пятисетовым встречам

16 января 2024, 15:55 | Обновлено 16 января 2024, 16:00
1096
0
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграно 20 пятисетовых поединков.

Данный показатель является рекордным в истории турнира.

Впрочем, при всей напряженности взаимоотношений в определенных парах, зафиксирован пока только один случай победы игрока, который проиграл два первых сета. Это Таллон Грикспор из Нидерландов смог обыграть Романа Сафиуллина.

Напомним, ранее сообщалось, что с победы в Мельбурне свои выступления начал испанец Карлос Алькарас.

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Australian Open 2024 Таллон Грикспор Роман Сафиуллин
Источник Sport.ua
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