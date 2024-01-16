Australian Open16 января 2024, 15:55 | Обновлено 16 января 2024, 16:00
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Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Мельбурнскому мейджору покорилось новое достижение по пятисетовым встречам
16 января 2024, 15:55 | Обновлено 16 января 2024, 16:00
1096
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В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграно 20 пятисетовых поединков.
Данный показатель является рекордным в истории турнира.
Впрочем, при всей напряженности взаимоотношений в определенных парах, зафиксирован пока только один случай победы игрока, который проиграл два первых сета. Это Таллон Грикспор из Нидерландов смог обыграть Романа Сафиуллина.
Напомним, ранее сообщалось, что с победы в Мельбурне свои выступления начал испанец Карлос Алькарас.
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