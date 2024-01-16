Экс-игрок ЛНЗ отреагировал на информацию о переходе в клуб из Первой лиги

Несколько дней назад «ЛНЗ» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Антоном Савиным.

Позже появилась информация, что опытный вингер может продолжить карьеру в Первой лиге. Сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Виктория».

В эксклюзивном комментарии Sport.ua Савин отреагировал на эту новость.

«Интерес «Виктории»? Нет, это неправда, я там не с кем еще не общался. Пока в ожидании предложений, хотя некоторые варианты уже есть», – сказал Савин.

33-летний воспитанник харьковского футбола ранее выступал за «Сталь» (Каменское), «Буковина», «Гелиос», «Нефтяник-Укрнафта», ПФК «Сумы», ФК «Полтава», «Полесье», «Горняк-Спорт», армянский «Алашкерт» и «Металлист 1925».

С лета 2022 года Савин защищал цвета «ЛНЗ», в составе которого в текущем сезоне провел 11 матчей в УПЛ (3 голевые передачи) и 1 поединок – в Кубке Украины.