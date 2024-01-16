Киченок / Остапенко – Бекташ / Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open
17 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против американского дуэта Эмина Бекташ / Кайла Дэй. Поединок состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Марожан – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы встречи Варвара Грачева / Сабрина Сантамария – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Однако «горняки» отклонили предложение чемпионов Италии
В среду на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины