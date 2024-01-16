Киченок / Остапенко – Бекташ / Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против американского дуэта Эмина Бекташ / Кайла Дэй. Поединок состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Марожан – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Варвара Грачева / Сабрина Сантамария – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки.

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