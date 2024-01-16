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Australian Open
16 января 2024, 14:54 | Обновлено 16 января 2024, 15:22
160
0

Киченок / Остапенко – Бекташ / Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

16 января 2024, 14:54 | Обновлено 16 января 2024, 15:22
160
0
Киченок / Остапенко – Бекташ / Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

17 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против американского дуэта Эмина Бекташ / Кайла Дэй. Поединок состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Марожан – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Варвара Грачева / Сабрина Сантамария – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки.

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Людмила Киченок Алена Остапенко Эмина Бекташ Кайла Дэй
Источник Sport.ua
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