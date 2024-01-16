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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Должны добавлять во всех аспектах»
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 14:53 |
57
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Должны добавлять во всех аспектах»

Полузащитник «Шахтера» – о начале тренировочных сборов

16 января 2024, 14:53 |
57
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Должны добавлять во всех аспектах»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, подписавший новый контракт с «горняками», поделился впечатлениями от стартовых дней тренировочного сбора, проводимого донецкой командой в Турции.

«Очень счастливы, пока, друг друга видеть. Точно можно сказать, что собрание проходит на позитиве, но началась такая, неприятная работа.

Вчера был тест беговой, чтобы тренерский штаб увидел, в каком мы состоянии. Тест был, мягко говоря, неприятен, но это требовалось. Мы все понимаем. Мне, можно сказать, удалось показать достойный результат. А с сегодняшнего дня началась более приятная работа — с мячами.

Должны добавлять во всех аспектах – как в физическом, так и тактическом плане. Мы готовы работать и понимаем, что именно нужно улучшать», – поделился Бондаренко с клубной пресс-службой.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы продление контракта Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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