Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал совет своему бывшему клубу, «Барселоне», которая в финале Суперкубка Испании проиграла «Реалу» 1:4:

«Мой совет? Спокойствие. Это финал, может его и проиграли, но на следующей неделе будет другая встреча, еще одно соревнование. Поддержите их и дальше будет видно, что делать после завершения сезона. Со своей стороны я хочу безоговорочно поддержать Хави и игроков, которые должны выйти вперед. Они уже показали, что имеют уровень, что имеют качество, и это в течение долгого времени.

Есть тенденция делать очень быстрые выводы, и это дело очень сложное. Он проиграл финал? Отлично, поздравьте соперника, оцените это и двигайтесь вперед. Этот бизнес полезен, только если вы выигрываете, но игроки должны сделать шаг вперед, если они действительно верят в тренера. Игроки имеют качество, делали это тысячи раз и будут возвращаться, чтобы сделать это».