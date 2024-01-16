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Australian Open
16 января 2024, 14:05 |
55
0

Калинина / Шмидлова – Наварро / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

16 января 2024, 14:05 |
55
0
Калинина / Шмидлова – Наварро / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

17 января украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Анна Каролина Шмидлова из Словакии сыграют против дуэта Эмма Наварро (США) / Диана Шнайдер. Поединок состоится 3-м запуском на корте №12 после матча Коччаретто / Тревизан – Аява / Инглис. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи София Кенин / Ейжа Мухаммад – Чан Хао-Чин / Джулиана Олмос.

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Ангелина Калинина Анна Каролина Шмидлова Эмма Наварро Диана Шнайдер
Источник Sport.ua
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