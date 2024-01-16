Сестры Киченок узнали соперников в смешанном парном разряде Australian Open

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок узнали соперников в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2024 в смешанном парном разряде.

В 1/64 финала микста Людмила и ее напарник Мате Павич (Хорватия) сыграют против тандема Сторм Хантер (Австралия) / Мэттью Эбден (Австралия).

Надежда на старте смешанного парного разряда вместе с Максимо Гонсалесом (Аргентина) встретится с парой Тимеа Бабош (Венгрия) / Рохан Боапанна (Индия).

Отметим, что Людмила и Мате в 2023 году выиграли титул Уимблдона в миксте.

Сестры Киченок также выступают и в парном разряде. Людмила играет в тандеме с Аленой Остапенко, с которой завтра, 17 января, стартует против Бекташ / Дэй, а у Надежда напарница Даниэль Коллинс. Украинско-американский дуэт в 1-м раунде встретится с Аванесян и Шиманович.