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Australian Open
16 января 2024, 14:10 | Обновлено 16 января 2024, 14:12
118
0

Сестры Киченок узнали соперников в смешанном парном разряде Australian Open

Людмила сыграет в паре с Мате Павичем, а Надежда – с Максимо Гонсалес

16 января 2024, 14:10 | Обновлено 16 января 2024, 14:12
118
0
Сестры Киченок узнали соперников в смешанном парном разряде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок узнали соперников в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2024 в смешанном парном разряде.

В 1/64 финала микста Людмила и ее напарник Мате Павич (Хорватия) сыграют против тандема Сторм Хантер (Австралия) / Мэттью Эбден (Австралия).

Надежда на старте смешанного парного разряда вместе с Максимо Гонсалесом (Аргентина) встретится с парой Тимеа Бабош (Венгрия) / Рохан Боапанна (Индия).

Отметим, что Людмила и Мате в 2023 году выиграли титул Уимблдона в миксте.

Сестры Киченок также выступают и в парном разряде. Людмила играет в тандеме с Аленой Остапенко, с которой завтра, 17 января, стартует против Бекташ / Дэй, а у Надежда напарница Даниэль Коллинс. Украинско-американский дуэт в 1-м раунде встретится с Аванесян и Шиманович.

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Максимо Гонсалес Мате Павич Людмила Киченок Надежда Киченок Australian Open 2024 Сторм Хантер (Сандерс) Мэттью Эбден Тимеа Бабош Рохан Бопанна
Источник Sport.ua
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