Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open
17 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде основы украинка сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на Kia Arena после матча Тиафо – Махач. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марии Саккари (№8 WTA) или Элины Аванесян (№74 WTA).
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