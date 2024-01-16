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Australian Open
16 января 2024, 13:42 | Обновлено 16 января 2024, 14:25
218
0

Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open

16 января 2024, 13:42 | Обновлено 16 января 2024, 14:25
218
0
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на Kia Arena после матча Тиафо – Махач. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марии Саккари (№8 WTA) или Элины Аванесян (№74 WTA).

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Источник Sport.ua
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