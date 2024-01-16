Источник: Зинченко может пропустить еще один матч Арсенала

Украинский полузащитник Александр Зинченко может пропустить следующий матч «Арсенала» против «Кристал Пэласа» 20 января в рамках 21-го тура АПЛ. Об этом сообщает журналист Evening Standard Саймон Коллингс.

По его информации, Зинченко еще не полностью восстановился после травмы, его участие в матче против «Кристал Пэлас» под вопросом.

Напомним, из-за травмы икроножной мышцы Зинченко пропустил последние два матча «Арсенала»: против «Фулхэма» в АПЛ и против «Ливерпуля» в Кубке Англии. Оба матча «Канониры» проиграли.