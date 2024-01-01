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  4. Спортврач назвал характер травмы Зинченко. Известны сроки восстановления
Англия
01 января 2024, 15:32 |
1850
1

Спортврач назвал характер травмы Зинченко. Известны сроки восстановления

У Александра травма икроножной мышцы

01 января 2024, 15:32 |
1850
1
Спортврач назвал характер травмы Зинченко. Известны сроки восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко из-за травмы пропустил матч 20-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Зинченко и назвал возможные сроки восстановления.

«Очень похоже на формирование полноценной хронической травмы икроножной мышцы, которая проявляется постоянно на фоне больших и регулярных нагрузок – внутри сезона или в конце.

В предыдущий раз Зинченко пропустил всю предсезонку именно из-за этой травмы, сейчас она проявилась сразу после наиболее насыщенного игрового периода в Англии.

Частые рецидивы травмы икроножной мышцы связаны с тем, что во время реабилитации нужно восстановить силу, объем и эластичность мышцы до прежнего уровня, что не является легкой задачей.

Именно поэтому на восстановление от такой травмы традиционно уходит минимум 8 недель, а если пренебречь протоколом и форсировать восстановление, то это может привести к хроническим повреждениям», – сообщил спортивный врач.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму Зинченко.

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травма Арсенал Лондон Александр Зинченко Дмитрий Бабелюк
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Harun Bakircioğlu
Спорт врач назвал характер травмы Зинченко, только оказалось что он не из Арсенала, Зинченко видел только по телевизору и вообще не врач, а стоматолог
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