Конте может летом возглавить Рому

«Рома» начала поиски нового главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо. Скорее всего, до конца сезона команду временно возглавит Даниэле Де Росси, а летом столичный клуб собирается назначить именитого тренера под долгосрочный проект.

По информации итальянских СМИ, «Рома» предложила контракт Антонио Конте. Итальянец пока что не дал никакого ответа: он собирается оценить привлекательность проекта «Ромы», учитывая, что у него на руках также есть предложения от «Милана» и «Наполи».

«Рома» уже пыталась подписать Конте в 2019 и 2021 годах, однако оба раза договориться сторонам не удалось.