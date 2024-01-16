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Италия
16 января 2024, 12:25 |
284
0

Конте может летом возглавить Рому

«Волки» ищут замену Жозе Моуриньо

16 января 2024, 12:25 |
284
0
Конте может летом возглавить Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Рома» начала поиски нового главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо. Скорее всего, до конца сезона команду временно возглавит Даниэле Де Росси, а летом столичный клуб собирается назначить именитого тренера под долгосрочный проект.

По информации итальянских СМИ, «Рома» предложила контракт Антонио Конте. Итальянец пока что не дал никакого ответа: он собирается оценить привлекательность проекта «Ромы», учитывая, что у него на руках также есть предложения от «Милана» и «Наполи».

«Рома» уже пыталась подписать Конте в 2019 и 2021 годах, однако оба раза договориться сторонам не удалось.

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Рома Рим Антонио Конте Жозе Моуриньо Даниэле Де Росси
Источник La Repubblica
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