Конте может летом возглавить Рому
«Волки» ищут замену Жозе Моуриньо
«Рома» начала поиски нового главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо. Скорее всего, до конца сезона команду временно возглавит Даниэле Де Росси, а летом столичный клуб собирается назначить именитого тренера под долгосрочный проект.
По информации итальянских СМИ, «Рома» предложила контракт Антонио Конте. Итальянец пока что не дал никакого ответа: он собирается оценить привлекательность проекта «Ромы», учитывая, что у него на руках также есть предложения от «Милана» и «Наполи».
«Рома» уже пыталась подписать Конте в 2019 и 2021 годах, однако оба раза договориться сторонам не удалось.
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