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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 11:12 |
230
0

ЛНЗ отменил первый спарринг в новом году

Подопечные Олега Дулуба должны были сыграть с «Зиркой» из Кропивницкого

16 января 2024, 11:12 |
230
0
ЛНЗ отменил первый спарринг в новом году
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Во вторник, 16 января, черкасский ЛНЗ должен был провести первый контрольный матч в 2024 году.

Соперником подопечных Олега Дулуба должна была стать «Зирка» из Кропивницкого, выступающая в чемпионате Украины среди аматоров. Поединок должен был пройти на стадионе «Заря» в селе Белозерье, но, как сообщил Telegram-канал черкасского клуба, в итоге не состоится.

Уже 19 числа черкащане отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где планируют сыграть пять спаррингов.

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ЛНЗ Черкассы Зирка Кропивницкий контрольные матчи УПЛ Олег Дулуб учебно-тренировочные сборы
Источник ФК ЛНЗ
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