ЛНЗ отменил первый спарринг в новом году

Во вторник, 16 января, черкасский ЛНЗ должен был провести первый контрольный матч в 2024 году.

Соперником подопечных Олега Дулуба должна была стать «Зирка» из Кропивницкого, выступающая в чемпионате Украины среди аматоров. Поединок должен был пройти на стадионе «Заря» в селе Белозерье, но, как сообщил Telegram-канал черкасского клуба, в итоге не состоится.

Уже 19 числа черкащане отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где планируют сыграть пять спаррингов.