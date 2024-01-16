ЛНЗ отменил первый спарринг в новом году
Подопечные Олега Дулуба должны были сыграть с «Зиркой» из Кропивницкого
Во вторник, 16 января, черкасский ЛНЗ должен был провести первый контрольный матч в 2024 году.
Соперником подопечных Олега Дулуба должна была стать «Зирка» из Кропивницкого, выступающая в чемпионате Украины среди аматоров. Поединок должен был пройти на стадионе «Заря» в селе Белозерье, но, как сообщил Telegram-канал черкасского клуба, в итоге не состоится.
Уже 19 числа черкащане отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где планируют сыграть пять спаррингов.
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