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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 04:21 | Обновлено 14 января 2024, 04:43
18
0

Стали известны соперники ЛНЗ на зимних сборах

Команда отправится в Турцию

14 января 2024, 04:21 | Обновлено 14 января 2024, 04:43
18
0
Стали известны соперники ЛНЗ на зимних сборах
ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ 19 января начинает свое учебно-тренировочные сьоры. Они пройдут в Турции. Команда планирует пробыть там месяц, в течение которого состоятся две части сборов.

Стали известны соперники и график контрольных матчей подопечных Олега Дулуба. Команда сыграет со следующими оппонентами:

  • 24.01 «Варта» Познань, Польша
  • 27.01 «Млада-Болеслав» Млада-Болеслав, Чехия
  • 30.01 «Словацко» Угерске-Градиште, Чехия
  • 01.02 «Заглембе» Люблин, Польша
  • 03.02 «Лиепая» Элиепая, Латвия

Трансляция всех матчей запланирована на клубном YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать Оливье Тилля.

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ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы Турция
Источник ФК ЛНЗ
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