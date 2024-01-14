Стали известны соперники ЛНЗ на зимних сборах

Черкасский ЛНЗ 19 января начинает свое учебно-тренировочные сьоры. Они пройдут в Турции. Команда планирует пробыть там месяц, в течение которого состоятся две части сборов.

Стали известны соперники и график контрольных матчей подопечных Олега Дулуба. Команда сыграет со следующими оппонентами:

24.01 «Варта» Познань, Польша

27.01 «Млада-Болеслав» Млада-Болеслав, Чехия

30.01 «Словацко» Угерске-Градиште, Чехия

01.02 «Заглембе» Люблин, Польша

03.02 «Лиепая» Элиепая, Латвия

Трансляция всех матчей запланирована на клубном YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать Оливье Тилля.