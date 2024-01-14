Украина. Премьер лига14 января 2024, 04:21 | Обновлено 14 января 2024, 04:43
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Стали известны соперники ЛНЗ на зимних сборах
Команда отправится в Турцию
14 января 2024, 04:21 | Обновлено 14 января 2024, 04:43
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Черкасский ЛНЗ 19 января начинает свое учебно-тренировочные сьоры. Они пройдут в Турции. Команда планирует пробыть там месяц, в течение которого состоятся две части сборов.
Стали известны соперники и график контрольных матчей подопечных Олега Дулуба. Команда сыграет со следующими оппонентами:
- 24.01 «Варта» Познань, Польша
- 27.01 «Млада-Болеслав» Млада-Болеслав, Чехия
- 30.01 «Словацко» Угерске-Градиште, Чехия
- 01.02 «Заглембе» Люблин, Польша
- 03.02 «Лиепая» Элиепая, Латвия
Трансляция всех матчей запланирована на клубном YouTube-канале.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать Оливье Тилля.
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