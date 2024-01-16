Стало известно, сколько Шахтер заработает за аренду полузащитника

Бразильский «Коринтианс» и украинский «Шахтер» согласовали очередную аренду 26-летнего центрального полузащитника Майкона.

По информации бразильского издания Globo Esporte, весь 2024 год футболист проведет в Бразилии, а донецкий клуб получит за годовую аренду Майкона 500 тысяч евро.

2023 год Майкон также отыграл за «Коринтианс» на правах платной аренды. Контракт бразильца с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что к ключевого защитнику «горняков» Николаю Матвиенко проявляет интерес «Наполи» и 2 клуба АПЛ.