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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 10:49 | Обновлено 16 января 2024, 11:16
1417
0

Стало известно, сколько Шахтер заработает за аренду полузащитника

Бразилец Майкон продолжит выступать за «Коринтианс»

16 января 2024, 10:49 | Обновлено 16 января 2024, 11:16
1417
0
Стало известно, сколько Шахтер заработает за аренду полузащитника
ФК Коринтианс. Майкон

Бразильский «Коринтианс» и украинский «Шахтер» согласовали очередную аренду 26-летнего центрального полузащитника Майкона.

По информации бразильского издания Globo Esporte, весь 2024 год футболист проведет в Бразилии, а донецкий клуб получит за годовую аренду Майкона 500 тысяч евро.

2023 год Майкон также отыграл за «Коринтианс» на правах платной аренды. Контракт бразильца с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что к ключевого защитнику «горняков» Николаю Матвиенко проявляет интерес «Наполи» и 2 клуба АПЛ.

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Источник: клуб УПЛ сделал официальное предложение по бразильскому защитнику
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трансферы Коринтианс Майкон Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Источник Globo Esporte
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