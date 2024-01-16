Первый номер Украины Сачко снялся со стартового матча на турнире в Таиланде

Первая ракетка Украины в мужском одиночном разряде Виталий Сачко (АТР 168) завершил выступления на челленджере в Нонтхабури (Таиланд), который проводится на хардовом покрытии в в помещении.

В 1/16 финала украинец вышел на корт против Азиза Дугаза (Тунис, ATP 230), но не сумел доиграть поединок. При счете 1:4 Сачко снялся.

ATP челленджер Нонтхабури. Хард в помещении. 1/16 финала

Азиз Дугаз (Тунис) – Виталий Сачко (Украина) [6] – 4:1, RET., Сачко

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала соревнований Дугаз сыграет против Джейсона Джанга.

Для Сачко это третий турнир в 2024 году. Ранее он преодолел сито квалификации к АТР 250 в Гонконге, но вылетел в 1-м раунде основы, а также не сумел пройти отбор к Открытом чемпионату Австралии, проиграв в полуфинале.