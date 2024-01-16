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  4. «Это было существо». Хацкевич рассказал о состоянии Милевского до лечения
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 10:22 |
1861
0

«Это было существо». Хацкевич рассказал о состоянии Милевского до лечения

Бывший главный тренер «Динамо» рад, что Артем «вылез»

16 января 2024, 10:22 |
1861
0
«Это было существо». Хацкевич рассказал о состоянии Милевского до лечения
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о состоянии Артема Милевского до лечения от алкоголизма:

«К сожалению, у него ни семьи, ни настоящих друзей. Слава Богу, Саша Алиев помог и успел вовремя его вытащить из этой ямы, в которой Артем находился. Я видел его физическое состояние. Это был человек, похожий на Артема. Это было существо. Я его увидел 5 июня, когда был в Ужгороде. У меня был шок. Я сказал Алиеву, что может произойти такая же трагедия, как с Валиком Белькевичем. Печальное зрелище. Другими словами об этом не скажешь.

Мы виделись на благотворительном матче Селезнева. Евгений собрал ребят, с которыми играл, против которых он играл. Достаточно масштабное мероприятие. Вот мы стоим с Алиевым, и он меня предупреждает: «Николаевич, ты не узнаешь Артема». Тут напротив идет человек в кепке. Он вышел и потом оглядывается - видит Алиева и сам подходит. Даже не знаю, какое у меня тогда было выражение лица... Произошло то, о чем говорил мне Саша. Под кепкой лица не видно, очки, лицо опухшее, отечное, движения замедленные. Это был точно не Артем. Было очень грустно видеть его таким. Молодец, что вылез.

Я не обсуждал эту ситуацию с Алиевым, но знаю, что было тяжело затащить Милевского в больницу. Без согласия ты ничего не можешь сделать. Не знаю, как удалось его убедить. То, что сегодня я вижу в соцсетях Артема, меня уже радует».

Ранее Александр Хацкевич рассказал о причинах смерти Валентина Белькевича.

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Артем Милевский Александр Алиев Александр Хацкевич Динамо Киев алкоголь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
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