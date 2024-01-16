Месси назвал лучшего игрока 2023 года и едва сам не остался без награды
Аргентинец обошел Роналду и Левандовски по количеству индивидуальных призов
Накануне в Лондоне назвали лучшего игрока ФИФА по итогам 2023 года.
Третий раз в карьере им стал аргентинец Лионель Месси, ранее получавший престижную награду в 2019-м и 2022-м. По количеству индивидуальных призов Лео обошел португальца Криштиану Роналду и поляка Роберта Левандовски, у которых по два трофея.
Сам Месси включил в свою тройку лучших игроков норвежца Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), француза Килиана Мбаппе (ПСЖ) и своего соотечественника Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»).
Примечательно, что своим выбором Лео едва не лишил себя награды. Дело в том, что Месси и Холанд, которому южноамериканец отдал первое место, набрали по итогам голосования одинаковое количество баллов, но за аргентинца проголосовали больше капитанов, поэтому награда досталась ему.
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