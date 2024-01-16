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16 января 2024, 09:36 | Обновлено 16 января 2024, 10:35
1685
0

Месси назвал лучшего игрока 2023 года и едва сам не остался без награды

Аргентинец обошел Роналду и Левандовски по количеству индивидуальных призов

16 января 2024, 09:36 | Обновлено 16 января 2024, 10:35
1685
0
Месси назвал лучшего игрока 2023 года и едва сам не остался без награды
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Накануне в Лондоне назвали лучшего игрока ФИФА по итогам 2023 года.

Третий раз в карьере им стал аргентинец Лионель Месси, ранее получавший престижную награду в 2019-м и 2022-м. По количеству индивидуальных призов Лео обошел португальца Криштиану Роналду и поляка Роберта Левандовски, у которых по два трофея.

Сам Месси включил в свою тройку лучших игроков норвежца Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), француза Килиана Мбаппе (ПСЖ) и своего соотечественника Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»).

Примечательно, что своим выбором Лео едва не лишил себя награды. Дело в том, что Месси и Холанд, которому южноамериканец отдал первое место, набрали по итогам голосования одинаковое количество баллов, но за аргентинца проголосовали больше капитанов, поэтому награда досталась ему.

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Лионель Месси лучший игрок Криштиану Роналду Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Хулиан Альварес
Источник ФИФА
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