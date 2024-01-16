Украина. Премьер лига16 января 2024, 05:31 | Обновлено 16 января 2024, 06:02
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Какой игрок исполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ?
Владислав Калитвинцев из «Александрии» выполнил 75 подач с точностью 34%
16 января 2024, 05:31 | Обновлено 16 января 2024, 06:02
269
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой футболист выполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ.
Игрок «Александрии» Владислав Калитвинцев выполнил самое большое количество подач – на его счету 75 подач с точностью 34%.
Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по количеству подач:
- 1. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 75 (34% точность)
- 2. Алексей Сыч (Рух) – 66 (33% точность)
- 3. Иван Дибанго (Кривбасс) – 57 (31% точность)
- 4. Евгений Шевченко (Верес) – 57 (28% точность)
- 5. Максим Задерака (Кривбасс) – 55 (21% точность)
Данные: Wyscout
Ранее стало известно, какая команда УПЛ допустила наибольшее количество ударов в створ своих ворот.
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