Какой игрок исполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ?

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой футболист выполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ.

Игрок «Александрии» Владислав Калитвинцев выполнил самое большое количество подач – на его счету 75 подач с точностью 34%.

Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по количеству подач:

1. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 75 (34% точность)

2. Алексей Сыч (Рух) – 66 (33% точность)

3. Иван Дибанго (Кривбасс) – 57 (31% точность)

4. Евгений Шевченко (Верес) – 57 (28% точность)

5. Максим Задерака (Кривбасс) – 55 (21% точность)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какая команда УПЛ допустила наибольшее количество ударов в створ своих ворот.