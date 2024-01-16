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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 05:31 | Обновлено 16 января 2024, 06:02
269
1

Какой игрок исполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ?

Владислав Калитвинцев из «Александрии»​​​​​​ выполнил 75 подач с точностью 34%

16 января 2024, 05:31 | Обновлено 16 января 2024, 06:02
269
1
Какой игрок исполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ?
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой футболист выполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ.

Игрок «Александрии» Владислав Калитвинцев выполнил самое большое количество подач – на его счету 75 подач с точностью 34%.

Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по количеству подач:

  • 1. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 75 (34% точность)
  • 2. Алексей Сыч (Рух) – 66 (33% точность)
  • 3. Иван Дибанго (Кривбасс) – 57 (31% точность)
  • 4. Евгений Шевченко (Верес) – 57 (28% точность)
  • 5. Максим Задерака (Кривбасс) – 55 (21% точность)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какая команда УПЛ допустила наибольшее количество ударов в створ своих ворот.

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу Верес Ровно статистика Украинская Премьер-лига Александрия Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Алексей Сыч Иван Дибанго Максим Задерака
Источник УПЛ-ТВ
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luceorius
 Куди цікавіше питання, який гравець  найчаствіше лягав за стінкою при виконанні суперником небезпечних штрафних. І головне, - яка ефективність цих залягань.
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