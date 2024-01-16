Украина. Премьер лига16 января 2024, 01:59 | Обновлено 16 января 2024, 02:33
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Какая команда УПЛ допустила больше всего ударов в створ своих ворот?
Соперники харьковского Металлиста 1925 пробили в створ ворот 307 раз
16 января 2024, 01:59 | Обновлено 16 января 2024, 02:33
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какая команда допустила больше ударов в створ собственных ворот в первой части сезона.
Соперники харьковского Металлиста 1925 пробили в створ ворот 307 раз. Харьковчане и пропустили самое большое количество голов в УПЛ – 28.
Команды, допустившие больше ударов в створ собственных ворот:
- 1. Металлист 1925 Харьков – 307 (28 пропущенных голов)
- 2. Черноморец Одесса – 249 (24 пропущенных гола)
- 3. Минай – 233 (24 пропущенных гола)
- 4. Оболонь Киев – 225 (22 пропущенных гола)
- 5. Верес Ровно – 222 (26 пропущенных голов)
Данные: Wyscout
Ранее стало известно, какой игрок УПЛ чаще всего вступал в единоборства в защите.
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