Какая команда УПЛ допустила больше всего ударов в створ своих ворот?

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какая команда допустила больше ударов в створ собственных ворот в первой части сезона.

Соперники харьковского Металлиста 1925 пробили в створ ворот 307 раз. Харьковчане и пропустили самое большое количество голов в УПЛ – 28.

Команды, допустившие больше ударов в створ собственных ворот:

1. Металлист 1925 Харьков – 307 (28 пропущенных голов)

2. Черноморец Одесса – 249 (24 пропущенных гола)

3. Минай – 233 (24 пропущенных гола)

4. Оболонь Киев – 225 (22 пропущенных гола)

5. Верес Ровно – 222 (26 пропущенных голов)

Данные: Wyscout

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