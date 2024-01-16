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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 01:59 | Обновлено 16 января 2024, 02:33
41
0

Какая команда УПЛ допустила больше всего ударов в створ своих ворот?

Соперники харьковского Металлиста 1925 пробили в створ ворот 307 раз

16 января 2024, 01:59 | Обновлено 16 января 2024, 02:33
41
0
Какая команда УПЛ допустила больше всего ударов в створ своих ворот?
ФК Металлист 1925

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какая команда допустила больше ударов в створ собственных ворот в первой части сезона.

Соперники харьковского Металлиста 1925 пробили в створ ворот 307 раз. Харьковчане и пропустили самое большое количество голов в УПЛ – 28.

Команды, допустившие больше ударов в створ собственных ворот:

  • 1. Металлист 1925 Харьков – 307 (28 пропущенных голов)
  • 2. Черноморец Одесса – 249 (24 пропущенных гола)
  • 3. Минай – 233 (24 пропущенных гола)
  • 4. Оболонь Киев – 225 (22 пропущенных гола)
  • 5. Верес Ровно – 222 (26 пропущенных голов)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какой игрок УПЛ чаще всего вступал в единоборства в защите.

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса статистика Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Минай Оболонь Киев Верес Ровно
Источник УПЛ-ТВ
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