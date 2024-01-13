Какой игрок УПЛ чаще всех вступал в единоборства в защите?

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок УПЛ чаще всего вступал в единоборства в обороне в первой части сезона УПЛ.

Левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго 186 раз вступал в единоборства в обороне. Он выиграл 72% своих дуэлей.

Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по количеству единоборств в обороне:

1. Иван Дибанго (Кривбасс) – 186 (72% успешных)

2. Евгений Павлюк (Ворскла) – 148 (69% успешных)

3. Богдан Слюбик (Движение) – 147 (68% успешных)

4. Никита Безуглый (Металлист 1925) – 147 (56% успешных)

5. Александр Васильев (Черноморец) – 140 (65% успешных)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какой клуб УПЛ имеет самый высокий процент точных передач в первой части сезона.