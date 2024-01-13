Украина. Премьер лига13 января 2024, 23:15 | Обновлено 13 января 2024, 23:17
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Какой игрок УПЛ чаще всех вступал в единоборства в защите?
Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго 186 раз вступал в единоборства в обороне
13 января 2024, 23:15 | Обновлено 13 января 2024, 23:17
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок УПЛ чаще всего вступал в единоборства в обороне в первой части сезона УПЛ.
Левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго 186 раз вступал в единоборства в обороне. Он выиграл 72% своих дуэлей.
Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по количеству единоборств в обороне:
- 1. Иван Дибанго (Кривбасс) – 186 (72% успешных)
- 2. Евгений Павлюк (Ворскла) – 148 (69% успешных)
- 3. Богдан Слюбик (Движение) – 147 (68% успешных)
- 4. Никита Безуглый (Металлист 1925) – 147 (56% успешных)
- 5. Александр Васильев (Черноморец) – 140 (65% успешных)
Данные: Wyscout
Ранее стало известно, какой клуб УПЛ имеет самый высокий процент точных передач в первой части сезона.
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