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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 23:15 | Обновлено 13 января 2024, 23:17
189
0

Какой игрок УПЛ чаще всех вступал в единоборства в защите?

Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго 186 раз вступал в единоборства в обороне

13 января 2024, 23:15 | Обновлено 13 января 2024, 23:17
189
0
Какой игрок УПЛ чаще всех вступал в единоборства в защите?
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок УПЛ чаще всего вступал в единоборства в обороне в первой части сезона УПЛ.

Левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго 186 раз вступал в единоборства в обороне. Он выиграл 72% своих дуэлей.

Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по количеству единоборств в обороне:

  • 1. Иван Дибанго (Кривбасс) – 186 (72% успешных)
  • 2. Евгений Павлюк (Ворскла) – 148 (69% успешных)
  • 3. Богдан Слюбик (Движение) – 147 (68% успешных)
  • 4. Никита Безуглый (Металлист 1925) – 147 (56% успешных)
  • 5. Александр Васильев (Черноморец) – 140 (65% успешных)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какой клуб УПЛ имеет самый высокий процент точных передач в первой части сезона.

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса статистика Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Ворскла Полтава Металлист 1925 Иван Дибанго Богдан Слюбик Евгений Павлюк Никита Безуглый Александр Васильев
Источник УПЛ-ТВ
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