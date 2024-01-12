Украина. Премьер лига12 января 2024, 22:20 | Обновлено 12 января 2024, 22:26
469
0
Какой клуб УПЛ имеет наилучший процент точных передач?
«Шахтер» отдает в среднем за матч примерно 463 передачи с точностью 87%
12 января 2024, 22:20 | Обновлено 12 января 2024, 22:26
469
0
Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой клуб УПЛ имеет самый высокий процент точных передач в первой части сезона.
Донецкий «Шахтер» отдает в среднем за матч примерно 463 передачи с точностью 87%. Это самый высокий показатель точности среди всех команд УПЛ в первой части сезона.
Рейтинг топ-5 команд УПЛ по точности пасов:
- 1. Шахтер Донецк – 87% (463,77 пасов в среднем за матч)
- 2. Динамо Киев – 86,6% (434,58 пасов в среднем за матч)
- 3. Днепр-1 – 86,4% (463,28 пасов в среднем за матч)
- 4. Черноморец Одесса – 86,4% (405,79 пасов в среднем за матч)
- 5. Александрия – 83,2% (381,26 пасов в среднем за матч)
Данные: Wyscout
Ранее стало известно, какой игрок забил в сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2024, 20:06 2
ПФЛ готова взять на себя некоторые расходы клуба
Теннис | 12 января 2024, 07:23 15
Украинка не без труда сумела пробиться в основную сетку Australian Open
Футбол | 11.01.2024, 21:23
Футбол | 12.01.2024, 19:59
Теннис | 12.01.2024, 05:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
11.01.2024, 15:02 4
Футбол
11.01.2024, 19:51
11.01.2024, 12:39 9
11.01.2024, 04:59 19
10.01.2024, 22:55 3
11.01.2024, 13:55 11