Какой клуб УПЛ имеет наилучший процент точных передач?

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой клуб УПЛ имеет самый высокий процент точных передач в первой части сезона.

Донецкий «Шахтер» отдает в среднем за матч примерно 463 передачи с точностью 87%. Это самый высокий показатель точности среди всех команд УПЛ в первой части сезона.

Рейтинг топ-5 команд УПЛ по точности пасов:

1. Шахтер Донецк – 87% (463,77 пасов в среднем за матч)

2. Динамо Киев – 86,6% (434,58 пасов в среднем за матч)

3. Днепр-1 – 86,4% (463,28 пасов в среднем за матч)

4. Черноморец Одесса – 86,4% (405,79 пасов в среднем за матч)

5. Александрия – 83,2% (381,26 пасов в среднем за матч)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какой игрок забил в сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной.