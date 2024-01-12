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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 22:20 | Обновлено 12 января 2024, 22:26
469
0

Какой клуб УПЛ имеет наилучший процент точных передач?

«Шахтер» отдает в среднем за матч примерно 463 передачи с точностью 87%

12 января 2024, 22:20 | Обновлено 12 января 2024, 22:26
469
0
Какой клуб УПЛ имеет наилучший процент точных передач?
УПЛ

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой клуб УПЛ имеет самый высокий процент точных передач в первой части сезона.

Донецкий «Шахтер» отдает в среднем за матч примерно 463 передачи с точностью 87%. Это самый высокий показатель точности среди всех команд УПЛ в первой части сезона.

Рейтинг топ-5 команд УПЛ по точности пасов:

  • 1. Шахтер Донецк – 87% (463,77 пасов в среднем за матч)
  • 2. Динамо Киев – 86,6% (434,58 пасов в среднем за матч)
  • 3. Днепр-1 – 86,4% (463,28 пасов в среднем за матч)
  • 4. Черноморец Одесса – 86,4% (405,79 пасов в среднем за матч)
  • 5. Александрия – 83,2% (381,26 пасов в среднем за матч)

Данные: Wyscout

Ранее стало известно, какой игрок забил в сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной.

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер Донецк Динамо Киев Черноморец Одесса Александрия
Источник УПЛ-ТВ
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