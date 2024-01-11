Какой игрок забил в сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок УПЛ забил в сезоне больше всех голов дальними ударами.

Эдуардо Герреро из луганской «Зари» забил наибольшее количество голов ударами из-за пределов штрафной в первой части сезона УПЛ.

Нападающий «Зари» 4 раза отличился в первой части сезона УПЛ ударами из-за пределов штрафной. Всего он имеет 5 голов в этом сезоне в УПЛ.

По 2 гола из-за пределов штрафной забили игрок «Днепра-1» Богдан Леднев и футболист «Оболони» Сергей Суханов, по данным Wyscout.

Ранее стало известно, какая команда УПЛ заработала угловых больше всех.