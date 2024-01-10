Украина. Премьер лига10 января 2024, 20:27 | Обновлено 10 января 2024, 20:44
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Какая команда УПЛ заработала угловых больше всех?
Криворожский «Кривбасс» 112 раз разыгрывал мяч от углового флажка
10 января 2024, 20:27 | Обновлено 10 января 2024, 20:44
214
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какая команда УПЛ заработала угловых больше всех.
Как оказалось, «Кривбасс» заработал наибольшее количество угловых в первой части сезона.
Криворожцы 112 раз разыгрывали мяч от углового флажка. Это самый большой показатель в УПЛ.
Топ-5 команд по количеству угловых в первой части сезона:
- 1. Кривбасс Кривой Рог – 112
- 2. Колос Ковалевка – 103
- 3. Движение Львов – 98
- 4–5. Динамо Киев – 94
- 4–5. Шахтер Донецк – 94
Данные: Wyscout
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