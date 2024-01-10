Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какая команда УПЛ заработала угловых больше всех.

Как оказалось, «Кривбасс» заработал наибольшее количество угловых в первой части сезона.

Криворожцы 112 раз разыгрывали мяч от углового флажка. Это самый большой показатель в УПЛ.

Топ-5 команд по количеству угловых в первой части сезона:

1. Кривбасс Кривой Рог – 112

2. Колос Ковалевка – 103

3. Движение Львов – 98

4–5. Динамо Киев – 94

4–5. Шахтер Донецк – 94

Данные: Wyscout

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