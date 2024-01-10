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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 20:27 | Обновлено 10 января 2024, 20:44
214
0

Какая команда УПЛ заработала угловых больше всех?

Криворожский «Кривбасс» 112 раз разыгрывал мяч от углового флажка

10 января 2024, 20:27 | Обновлено 10 января 2024, 20:44
214
0
Какая команда УПЛ заработала угловых больше всех?
УПЛ

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какая команда УПЛ заработала угловых больше всех.

Как оказалось, «Кривбасс» заработал наибольшее количество угловых в первой части сезона.

Криворожцы 112 раз разыгрывали мяч от углового флажка. Это самый большой показатель в УПЛ.

Топ-5 команд по количеству угловых в первой части сезона:

  • 1. Кривбасс Кривой Рог – 112
  • 2. Колос Ковалевка – 103
  • 3. Движение Львов – 98
  • 4–5. Динамо Киев – 94
  • 4–5. Шахтер Донецк – 94

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник УПЛ-ТВ
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