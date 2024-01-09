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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 22:58 | Обновлено 09 января 2024, 23:10
409
0

Самый грубый игрок УПЛ. Кто получил больше всех горчичников осенью?

Александр Скляр из Ворсклы получил 8 горчичников от арбитров УПЛ

09 января 2024, 22:58 | Обновлено 09 января 2024, 23:10
409
0
Самый грубый игрок УПЛ. Кто получил больше всех горчичников осенью?
ФК Ворскла. Александр Скляр

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок получил самое большое количество желтых карточек в первой части сезона УПЛ.

Футболист полтавской «Ворсклы» Александр Скляр получил осенью 8 горчичников от арбитров.

Список игроков, получивших больше всего желтых карточек в первой части сезона УПЛ:

  • Александр Скляр (Ворскла) – 8
  • Тиаго Сантана (Ворскла) – 7
  • Тарас Мороз (Оболонь) – 7
  • Артем Челядин (Ворскла) – 6
  • Эдуард Сарапий (Днепр-1) – 6
  • Вячеслав Танковский (Полесье) – 6
  • Андрей Богданов (Колос) – 6
  • Никита Бурда (Колос) – 6

Ранее стало известно, какой клуб нанес больше всех ударов за полсезона УПЛ.

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига предупреждение (желтая карточка) Тиаго Сантана Александр Скляр Ворскла Полтава Оболонь Киев Днепр-1 Колос Ковалевка Полесье Житомир Тарас Мороз Артем Челядин Эдуард Сарапий Вячеслав Танковский Никита Бурда Андрей Богданов
Источник УПЛ-ТВ
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