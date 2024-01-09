Украина. Премьер лига09 января 2024, 22:58 | Обновлено 09 января 2024, 23:10
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Самый грубый игрок УПЛ. Кто получил больше всех горчичников осенью?
Александр Скляр из Ворсклы получил 8 горчичников от арбитров УПЛ
09 января 2024, 22:58 | Обновлено 09 января 2024, 23:10
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок получил самое большое количество желтых карточек в первой части сезона УПЛ.
Футболист полтавской «Ворсклы» Александр Скляр получил осенью 8 горчичников от арбитров.
Список игроков, получивших больше всего желтых карточек в первой части сезона УПЛ:
- Александр Скляр (Ворскла) – 8
- Тиаго Сантана (Ворскла) – 7
- Тарас Мороз (Оболонь) – 7
- Артем Челядин (Ворскла) – 6
- Эдуард Сарапий (Днепр-1) – 6
- Вячеслав Танковский (Полесье) – 6
- Андрей Богданов (Колос) – 6
- Никита Бурда (Колос) – 6
Ранее стало известно, какой клуб нанес больше всех ударов за полсезона УПЛ.
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