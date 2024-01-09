Самый грубый игрок УПЛ. Кто получил больше всех горчичников осенью?

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой игрок получил самое большое количество желтых карточек в первой части сезона УПЛ.

Футболист полтавской «Ворсклы» Александр Скляр получил осенью 8 горчичников от арбитров.

Список игроков, получивших больше всего желтых карточек в первой части сезона УПЛ:

Александр Скляр (Ворскла) – 8

Тиаго Сантана (Ворскла) – 7

Тарас Мороз (Оболонь) – 7

Артем Челядин (Ворскла) – 6

Эдуард Сарапий (Днепр-1) – 6

Вячеслав Танковский (Полесье) – 6

Андрей Богданов (Колос) – 6

Никита Бурда (Колос) – 6

Ранее стало известно, какой клуб нанес больше всех ударов за полсезона УПЛ.