Украина. Премьер лига08 января 2024, 23:17 | Обновлено 08 января 2024, 23:22
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Не Динамо, не Шахтер. Какой клуб нанес больше всех ударов в УПЛ?
Игроки львовской команды «Рух» нанесли 268 ударов в первой части сезона УПЛ
08 января 2024, 23:17 | Обновлено 08 января 2024, 23:22
288
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой клуб УПЛ нанес больше ударов по воротам соперников в первой части сезона.
Игроки львовской команды «Рух» нанесли 268 ударов (33,6% – в створ), и это лучший результат среди всех клубов.
В топ-5 по этому показателю также вошли «Динамо» (251), «Шахтер» (247), «Кривбасс» (220), «Днепр-1» (218),
Рейтинг топ-5 команд УПЛ по количеству ударов
- 1. Рух Львов – 268 ударов (33,6% – в створ)
- 2. Динамо Киев – 251 (36,7% – в створ)
- 3. Шахтер Донецк – 247 (36,8% – в створ)
- 4. Кривбасс Кривой Рог – 220 (34,5% – в створ)
- 5. Днепр-1 – 218 (39,9% – в створ)
Данные: Wyscout
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