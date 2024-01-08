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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 23:17 | Обновлено 08 января 2024, 23:22
288
0

Не Динамо, не Шахтер. Какой клуб нанес больше всех ударов в УПЛ?

Игроки львовской команды «Рух» нанесли 268 ударов в первой части сезона УПЛ

08 января 2024, 23:17 | Обновлено 08 января 2024, 23:22
288
0
Не Динамо, не Шахтер. Какой клуб нанес больше всех ударов в УПЛ?
УПЛ

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой клуб УПЛ нанес больше ударов по воротам соперников в первой части сезона.

Игроки львовской команды «Рух» нанесли 268 ударов (33,6% – в створ), и это лучший результат среди всех клубов.

В топ-5 по этому показателю также вошли «Динамо» (251), «Шахтер» (247), «Кривбасс» (220), «Днепр-1» (218),

Рейтинг топ-5 команд УПЛ по количеству ударов

  • 1. Рух Львов – 268 ударов (33,6% – в створ)
  • 2. Динамо Киев – 251 (36,7% – в створ)
  • 3. Шахтер Донецк – 247 (36,8% – в створ)
  • 4. Кривбасс Кривой Рог – 220 (34,5% – в створ)
  • 5. Днепр-1 – 218 (39,9% – в створ)

Данные: Wyscout

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Wyscout Динамо Киев рейтинг чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов
Источник УПЛ-ТВ
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