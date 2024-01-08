Не Динамо, не Шахтер. Какой клуб нанес больше всех ударов в УПЛ?

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какой клуб УПЛ нанес больше ударов по воротам соперников в первой части сезона.

Игроки львовской команды «Рух» нанесли 268 ударов (33,6% – в створ), и это лучший результат среди всех клубов.

В топ-5 по этому показателю также вошли «Динамо» (251), «Шахтер» (247), «Кривбасс» (220), «Днепр-1» (218),

Рейтинг топ-5 команд УПЛ по количеству ударов

1. Рух Львов – 268 ударов (33,6% – в створ)

(33,6% – в створ) 2. Динамо Киев – 251 (36,7% – в створ)

(36,7% – в створ) 3. Шахтер Донецк – 247 (36,8% – в створ)

(36,8% – в створ) 4. Кривбасс Кривой Рог – 220 (34,5% – в створ)

(34,5% – в створ) 5. Днепр-1 – 218 (39,9% – в створ)

Данные: Wyscout