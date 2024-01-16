Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 работает по принципу хорватских клубов»

Почётный президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал о ситуации в днепровском клубе.

– Какие планы у команды на зимние сборы и трансферное окно?

– Начнем с того, что сейчас в нашей команде собраны одни из лучших украинских футболистов, и у нас очень хорошо поработала молодежка, у нас подперта главная команда с помощью молодежи, которую мы можем сейчас подтягивать, и я хочу сделать отдельный реверанс тем, кто работает с молодежью.

Да, они еще молоды, но они уже демонстрируют серьезные результаты, они стали конкурентами безоговорочным лидерам молодежного чемпионата: Шахтеру, Динамо и Руху. Конечно, в идеале молодежь должна подпирать основную команду и стучать в ее дверь. Очень важно, есть ли первая команда и где эта команда находится, если она базируется в Днепре, то каждый мальчик, гоняющий мяч во дворе, на поляне, он знает, что он вырастет, и если у него есть талант, то он всегда сможет засветиться в первой команде. Прекрасный пример: Супряга, Назаренко, Рубчинский. Но для этого на детском уровне не должно быть никакой коррупции, это задача, в том числе, главы УАФ.

– Общались ли вы с Юрием Максимовым относительно планов на весеннюю часть?

– Да, конечно, я общался с Юрием Вильевичем, как я уже говорил, он – это находка, это его команда, поэтому я считаю, что сейчас ему не нужно мешать. Сейчас он приводит команду к ощущению реальности. Как мотиватор Юрий Вильевич очень сильный, конечно, у него есть и слабые и сильные стороны, но я скажу так, если он захочет, то у этого тренера будет очень большое будущее.

Если бы Максимов пришел к нам раньше, после Йовичевича, то наши достижения могли бы быть лучше. Но сейчас есть как есть: Максимов – главный тренер команды, и он готовит Днепр-1 ко второй части чемпионата, у него стоит главная задача – еврокубки.

Лично я верю в тренера и футболистов. Вопрос о продаже наших игроков во время зимнего трансферного окна не стоит. Очень многие журналисты сейчас спекулируют на теме Пихаленка, Гуцуляка и дальше бесконечно. Если мы получим хорошее предложение из-за границы, тогда мы будем разговаривать. Днепр-1 работает по принципу хорватских клубов – выращиваем молодежь, продаем и по этому зарабатываем. На билетах мы, к сожалению, заработать не можем, сейчас два основных источника заработка: продажа молодых талантливых футболистов и еврокубки.

– Есть ли у Днепра-1 стратегия развития на ближайшие 5-10 лет?

– Сейчас очень много форс-мажоров, первый и основной форс-мажор – это е***тый сосед, и это будет очень сильно влиять на украинский футбол до тех пор, пока в украинские города будут лететь ракеты, бомбы и шахеды. Футбол, к сожалению, зависим от этого и не может жить вне этого.

Футболисты тоже украинцы, они тоже часть общества, сейчас говорят о мобилизации и о том, что пойдут все, и здесь главное понять – пойдут ВСЕ или не пойдут все? Общество спросит, а футболисты почему не идут? Как это воспримет общество? Футболисты и футбольные клубы не могут быть вне общества, если оккупанты подойдут к Днепру, то что дальше? Снова перевозить команду за границу – мы это уже не вытянем. До тех пор пока у нас идет острая фаза войны, мы можем только ставить близкие планы на месяц-два-три.

Если страны Запада откажутся от помощи нам, тогда футболистам и всему обществу, и нам, и вам нужно будет становиться к станкам и делать патроны, снаряды. Не может часть страны воевать, а часть танцевать. Вот, например, Довбик и Ярмолюк помогают батальону Днепр-1, и за это им большое и отдельное спасибо, но их фамилии также раздаются в контексте, что они уклонисты и уехали незаконно.

– Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман говорил, что очень активно рассматривалась кандидатура Дмитрия Михайленко на должность тренера, насколько это соответствует действительности?

– Когда Михайленко ушел, я еще тогда сказал, что он своего последнего слова еще не сказал, и у него был шанс, возможно, он еще не готов к этому. Рассматривались и Михайленко, и иностранные специалисты, но это все еще фактор войны. С испанским специалистом были предварительные договоренности, но потом произошел прилет по днепровскому автовокзалу… О чем можно говорить?

– Появилась информация, что шеф-скаут Глеб Корниенко покинул СК Днепр-1. Была ли возможность продолжить с ним сотрудничество, почему было принято такое решение и самое главное, кто вместо него?

– Пока никого нет, сейчас рассматриваются несколько известных вам фамилий. Я хочу поблагодарить Глеба Платова и Глеба Корниенко за то, что они как тандем отработали очень хорошо. Я думаю, что у них большое будущее. Днепр-1 – это не клетка, это место, где каждый может себя раскрыть и пойти дальше. Оба Глеба именно это и сделали, и я желаю им только всего лучшего в карьере.

Еще раз говорю, что, к сожалению, сегодня украинский футбол и любые клубы очень сильно зависят от ситуации на фронте, в частности, на восточном и южном и других, которые может открыть дебильный сосед.

Слава Богу, что мы сохранились так, как мы сохранились, но видите, что и клубы, и сборная потеряли очки в таблицах коэффициентов УЕФА и ФИФА. По большому счету сейчас национальная команда выезжает за счет легионеров в топ-чемпионатах. Раньше легионеры были вкраплением, дополнением, а основа была из УПЛ, сейчас наоборот.

– Но тогда и зарплаты были совсем другие, никто не хотел переезжать за границу, потому что здесь предлагали более выгодные условия, например, об этом говорил Хачериди.

– Мы возвращаемся к тому, что футбол должен стать чище, начиная с детского. Война – шанс для очищения, не только для общества, но и для футбола тоже.

– Раньше у футболистов были раздуты зарплаты, из-за чего их ненавидели, равно как и депутатов или судей. Сейчас средний украинский футболист получает как рядовой айтишник. Зарплаты стали более человечными, более украинскими.

– Такое отношение к ним было, потому что они и вели себя недостойно, если честно. Зарплаты стали реальнее. Хочу сказать, что всем футболистам к этому нужно привыкнуть. Не важно, хотят они или нет, это факт, что до конца войны так будет. К тому же, вариант общей мобилизации никто не отменял. Вот, молодых динамовцев поймали в ночном клубе, ну это же неправильно. Поэтому также в обществе возникает непонимание, а нам надо, наоборот, объединяться.

Футбол должен объединять, футбол должен вдохновлять. Вот почему я обращаюсь, и через вас в том числе к футболистам, потому что они должны вдохновлять. Благодаря тому, что они могут играть хорошо, в том числе и на международном уровне, они могут обращать внимание на то, что у нас в стране тяжелая война, а не наоборот – отталкивать, мол, у вас футболисты ведут себя так, значит у вас все хорошо, вам помощь не нужна. Давайте так, что сделали публичные лица Израиля, когда разразился у них этот конфликт, они первые пошли по миру собирать деньги в поддержку ЦАХАЛа и Израиля, а самое главное, что они делали это самостоятельно, сознательно.