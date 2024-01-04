Почетный президент Днепра-1: «Йовичевич мог стать нашей иконой, но...»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о ситуации с трансферным баном и отношение к бывшему тренеру команды Игору Йовичевичу.

– Какая сейчас ситуация в команде с финансами, потому что с одной стороны есть трансферный бан, а с другой, уже есть договоренность о зимних сборах в Турции с достаточно сильными соперниками, поэтому у болельщиков возникает некий когнитивный диссонанс.

– Во-первых, вся эта ситуация с баном возникла из-за активизации военных действий россии против Украины. Тогда, в нашей стране образовалась такая интересная ситуация, что иностранные специалисты и футболисты, которые работали в УПЛ, получили такую, так сказать, калитку, где они могли покинуть клуб по правилу УЕФА, ссылаясь на то, что команда находится в зоне боевых действий. Мы пройдя через тяжелые времена, начиная с февраля 2022 года, поняли, что все же будем играть. Да, частично на западе Украины, частично в Киеве и за рубежом, но будем.

И, конечно, у меня был разговор и надежды на тренерский штаб Йовичевича. Когда я общался с ним по поводу заинтересованности «Шахтера», то Игор как и его тренерский штаб говорили, что они впервые об этом слышат. В начале войны я лично занимался их эвакуацией за границу и понимаю как они были напуганы, потом со временем успокоились. Мы постоянно были на контакте и когда я получил информацию, что Йовичевич покинул команду со всем своим тренерским штабом и рядом игроков, которые пришли с ним, мы буквально оказались перед разбитым корытом перед началом сезона, я был очень разочарован этим фактом.

Да, конечно, у нас остался костяк команды которую он создал, еще раз подчеркиваю, что фундамент команды, которая завоевала серебро в прошлом сезоне, была создана именно Йовичевичем и его футбольным гением.

Если бы он ушел в иностранный клуб, то это бы я понял, правило УЕФА сыграло и это было бы правильно, но я так думаю, что Йовичевича забрал менеджер «Шахтера» для того, чтобы мы не стали чемпионами и тогда я был настолько шокирован, что, если честно, думал вообще завязать с футболом. Это был удар «под дых» лично для меня, потому что у нас с Игором Йовичевичем были хорошие личные отношения.

– А если бы Игор подошел по-человечески и сказал, Юрий Николаевич, есть такое предложение, есть «Шахтер», там Лига чемпионов, там деньги...

– Отношение конечно было бы другим, конечно, потому что я воспринимаю все разговоры глаза в глаза. Плюс если бы была выплачена компенсация «Днепру-1», это все можно было решить, мы тоже люди, понятно, что возможности «Шахтера» немножко другие, но если честно, на тот момент Игор Йовичевич в нашей команде мог создать конкуренцию «Шахтеру». Я абсолютно в это верю.

Когда пришел момент рассчитываться, юристы СК «Днепр-1» начали искать варианты получения компенсации от «Шахтера», соответственно, никакой компенсации никто не получил. Мы все эти вопросы с баном закроем и все будет хорошо.

– Как Вы считаете, Йовичевич сейчас сожалеет о своем поступке?

– Этого я не знаю, могу сказать за себя. Возможно, когда-то перегорю и меня попустит, но я не понимаю его поступок. Думаю, что он проиграл в том плане, что он мог стать иконой в «Днепре-1», но выбрал другой путь.