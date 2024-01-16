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Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
15.01.2024 22:15 – FT 2 : 1
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
16 января 2024, 04:47 | Обновлено 16 января 2024, 05:23
47
0

ВИДЕО. Витория Гимараеш обыграла Ароку, Милованов сыграл 85 минут

15 января состоялся заключительный матч 17-го тура чемпионата Португалии

16 января 2024, 04:47 | Обновлено 16 января 2024, 05:23
47
0
ВИДЕО. Витория Гимараеш обыграла Ароку, Милованов сыграл 85 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Вечером 15 января состоялся заключительный матч 17-го тура чемпионата Португалии.

Витория Гимараеш дома обыграла Ароку со счетом 2:1.

Украинский защитник Богдан Милованов вышел в основе и сыграл за команду гостей 85 минут.

Арока занимает 14-е место, имея в активе 16 очков.

Лидеры чемпионата: Спортинг (43 очка), Бенфика с украинским кипером Анатолием Трубиным (42), Порту (38).

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 15 января

Витория Гимараеш – Арока – 2:1

Голы: Жота Силва, 45, Андре Силва, 64 – Хасон, 8

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Витория Гимараеш).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Силва (Витория Гимараеш).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Арока).
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чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Арока видео голов и обзор Богдан Милованов
Источник Sport.ua
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