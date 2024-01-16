ВИДЕО. Витория Гимараеш обыграла Ароку, Милованов сыграл 85 минут
15 января состоялся заключительный матч 17-го тура чемпионата Португалии
Вечером 15 января состоялся заключительный матч 17-го тура чемпионата Португалии.
Витория Гимараеш дома обыграла Ароку со счетом 2:1.
Украинский защитник Богдан Милованов вышел в основе и сыграл за команду гостей 85 минут.
Арока занимает 14-е место, имея в активе 16 очков.
Лидеры чемпионата: Спортинг (43 очка), Бенфика с украинским кипером Анатолием Трубиным (42), Порту (38).
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 15 января
Витория Гимараеш – Арока – 2:1
Голы: Жота Силва, 45, Андре Силва, 64 – Хасон, 8
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