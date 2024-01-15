Георгий СУДАКОВ: «В декабре играл на уколах»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от начала зимнего сбора в Турции:

«У меня была небольшая травма. Еще после матча с «Полесьем» (24 ноября, – прим.) у меня пах начал болеть. В последний месяц я играл на уколах. И вот был месяц отдыха. Я полторы недели отдыхал и уже начал тренироваться со своим индивидуальным тренером. В течение трех недель мы хорошо подготовились.

Сейчас была тренировка очень сложная, потому что она была интенсивной без мячей. Мы побегали, тест сделали. Но это нужная тренировка для нашего будущего.

Скажем так, мы ее выдержали, потому сегодня немного устали. Но уже с завтрашнего дня начинаем тренироваться и готовиться к нашим целям. А наша цель – Лига Европы и матч против «Марселя».