Манчестер Юнайтед не планирует трансфер Бензема
«Красные дьяволы» не заинтересованы в приобретении форварда
Форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема не входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что манкунианцы не заинтересованы в подписании 36-летнего форварда из-за возраста и требований игрока по зарплате.
Бензема конфликтует с руководством «Аль-Иттихад» и намерен сменить клуб. Француз пропустил несколько тренировок в конце прошлого года, а 12 января вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска. Поэтому наставник «Аль-Иттихад» Марсело Гальярдо не включил француза в заявку на мини-тур в Дубаи.
Ранее сообщалось, что, кроме «МЮ», Каримом Бензема в АПЛ интересуется «Челси».
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