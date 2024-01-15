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Англия
15 января 2024, 22:55 | Обновлено 15 января 2024, 23:15
155
0

Манчестер Юнайтед не планирует трансфер Бензема

«Красные дьяволы» не заинтересованы в приобретении форварда

15 января 2024, 22:55 | Обновлено 15 января 2024, 23:15
155
0
Манчестер Юнайтед не планирует трансфер Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема не входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что манкунианцы не заинтересованы в подписании 36-летнего форварда из-за возраста и требований игрока по зарплате.

Бензема конфликтует с руководством «Аль-Иттихад» и намерен сменить клуб. Француз пропустил несколько тренировок в конце прошлого года, а 12 января вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска. Поэтому наставник «Аль-Иттихад» Марсело Гальярдо не включил француза в заявку на мини-тур в Дубаи.

Ранее сообщалось, что, кроме «МЮ», Каримом Бензема в АПЛ интересуется «Челси».

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Карим Бензема Манчестер Юнайтед
Источник Goal.com
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