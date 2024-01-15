Манчестер Юнайтед не планирует трансфер Бензема

Форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема не входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что манкунианцы не заинтересованы в подписании 36-летнего форварда из-за возраста и требований игрока по зарплате.

Бензема конфликтует с руководством «Аль-Иттихад» и намерен сменить клуб. Француз пропустил несколько тренировок в конце прошлого года, а 12 января вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска. Поэтому наставник «Аль-Иттихад» Марсело Гальярдо не включил француза в заявку на мини-тур в Дубаи.

Ранее сообщалось, что, кроме «МЮ», Каримом Бензема в АПЛ интересуется «Челси».