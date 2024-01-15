Шевченко уже прибыл в Украину

Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко с 12 января находится в Киеве.

А 16 января он отправится во Львов, где в 17:00 в помещении областной ассоциации футбола начнется его встреча с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.

Такие же встречи с руководителями областных ассоциаций состоятся в ближайшие дни и в Киеве, Одессе и Харькове.

Где-то символично, что Андрей Шевченко начинает свой предвыборный тур именно со Львова. Этот город для него счастливый, ведь он забивал здесь, выступая за национальную сборную Украины, побеждал на «Арене-Львов» и в роли руководителя главной команды страны. Чего стоит только одна яркая победа над сербами – 5:0 в отборе на Евро-2020.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.