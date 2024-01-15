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  4. Шевченко уже прибыл в Украину
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 22:40 |
1586
10

Шевченко уже прибыл в Украину

Кандидат на пост президента УАФ начнет свое предвыборное турне во Львове

15 января 2024, 22:40 |
1586
10
Шевченко уже прибыл в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко с 12 января находится в Киеве.

А 16 января он отправится во Львов, где в 17:00 в помещении областной ассоциации футбола начнется его встреча с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.

Такие же встречи с руководителями областных ассоциаций состоятся в ближайшие дни и в Киеве, Одессе и Харькове.

Где-то символично, что Андрей Шевченко начинает свой предвыборный тур именно со Львова. Этот город для него счастливый, ведь он забивал здесь, выступая за национальную сборную Украины, побеждал на «Арене-Львов» и в роли руководителя главной команды страны. Чего стоит только одна яркая победа над сербами – 5:0 в отборе на Евро-2020.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд Львов
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Александр
Унизительно для страны .тянут за уши человека который изредка заскакивает в Украину .
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+7
Выталкиватель парашутистов
Сейчас в Украине модно все делать онлайн. Вот и Андрюша будет наездами рулить,точнее сказать - озвучивать хотелки ГМС, не более того... Но по-настоящему все офигеют тогда, когда Андрюша озвучит список членов своей команды - вице-президентов и членов Исполкома УАФ... 
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+4
Ostrov Khortitsa
куда прибыл? он в Лондоне на вручении наград ФИФА сидит
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+3
Crimea
Повістку вже вручили ухилянту? 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
basiak82
Це ж треба було такого дурня поставити((
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Lulinnha
Меня возьмите к себе ! Буду аккуратно работать... 
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0
ZANREGENT1993
Огласите весь список пожалуйста
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0
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