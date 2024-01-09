Известно, в какие города Шевченко приедет со своей предвыборной программой
Кроме Киева и Львова это будут Одесса и Харьков
Единственный кандидат на избрание на пост президента УАФ Андрей Шевченко с 16-го по 20-е января планирует объехать ряд городов Украины, где будет представлять свою предвыборную программу. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.
«С 16-го по 20-е января единственный кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко планирует объехать ряд городов Украины, где будет представлять свою предвыборную программу.
Начнется турне во Львове, продолжится в Киеве и Одессе и завершится в Харькове. В каждом из городов будет круглый стол с представителями сразу нескольких областных ассоциаций. Для удобства, чтобы поочередно встретиться со всеми, распределение состоялось по географическому принципу – запад, центр, юг и восток.
Кроме этого, на повестке дня – команда, с которой собирается работать Шевченко», – написал Бурбас.
Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.
Ранее Sport.ua сообщал, что 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве.
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