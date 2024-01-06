Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций

Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко после приезда в Киев 10 января, в последующие дни запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола, чтобы познакомить их со своей предвыборной программой, а во время обмена мнениями определиться с теми наболевшими проблемами, которые требуют решения в первую очередь.

По информации нашего источника, 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве, а 16 – во Львове с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.

Внеочередной Конгресс, на котором Андрей Шевченко будет избран президентом УАФ, состоится в Киеве 25 января.

Напомним, что ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил, что у него есть вопросы к будущему президенту УАФ.