Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций
Будущий президент УАФ планирует несколько встреч в Украине
Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко после приезда в Киев 10 января, в последующие дни запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола, чтобы познакомить их со своей предвыборной программой, а во время обмена мнениями определиться с теми наболевшими проблемами, которые требуют решения в первую очередь.
По информации нашего источника, 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве, а 16 – во Львове с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.
Внеочередной Конгресс, на котором Андрей Шевченко будет избран президентом УАФ, состоится в Киеве 25 января.
Напомним, что ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил, что у него есть вопросы к будущему президенту УАФ.
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