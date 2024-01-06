Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций
Украина. Премьер лига
06 января 2024, 17:45 |
226
1

Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций

Будущий президент УАФ планирует несколько встреч в Украине

06 января 2024, 17:45 |
226
1
Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций
АР. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко после приезда в Киев 10 января, в последующие дни запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола, чтобы познакомить их со своей предвыборной программой, а во время обмена мнениями определиться с теми наболевшими проблемами, которые требуют решения в первую очередь.

По информации нашего источника, 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве, а 16 – во Львове с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.

Внеочередной Конгресс, на котором Андрей Шевченко будет избран президентом УАФ, состоится в Киеве 25 января.

Напомним, что ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил, что у него есть вопросы к будущему президенту УАФ.

По теме:
Стало известно, где Металлург может проводить домашние матчи вместо Умани
22 января Нива Бузова представит нового главного тренера
Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки
Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
Футбол | 05 января 2024, 18:22 4
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции

Несмотря на «мертвый сезон» отели Антальи планируют пристойно заработать

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Футбол | 05 января 2024, 19:16 17
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Украинский нападающий «Жироны» получил престижную награду

КПР – Борнмут. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 06.01.2024, 16:01
КПР – Борнмут. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
КПР – Борнмут. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
Футбол | 05.01.2024, 22:30
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
Теннис | 06.01.2024, 09:23
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roma Sergeev
Его величество соизволит приехать ненадолго)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
06.01.2024, 06:50 4
Теннис
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
04.01.2024, 16:09 27
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
05.01.2024, 10:15 12
Футбол
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
05.01.2024, 15:21 4
Бокс
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
05.01.2024, 10:30 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2024, 00:05
Хоккей
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
05.01.2024, 11:51 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем