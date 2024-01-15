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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Не жалею об уходе из сборной Италии»
Италия
15 января 2024, 22:26 |
328
0

Роберто МАНЧИНИ: «Не жалею об уходе из сборной Италии»

Тренер сборной Саудовской Аравии – о своем решении

15 января 2024, 22:26 |
328
0
Роберто МАНЧИНИ: «Не жалею об уходе из сборной Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини признался, что не жалеет об уходе из сборной Италии:

«Я не жалею об уходе из сборной Италии. Печально, когда такое случается: иногда тренера увольняют, иногда он сам уходит в отставку.

Вместе с футболистами мы достигли исторического успеха, но наступает момент, когда надо уходить. Я был очень счастлив находиться в сборной Италии, я бы с радостью остался еще на десять лет. Но я также счастлив в Саудовской Аравии, даже если это действительно тяжелая работа. Мне удалось выучить всего несколько слов на арабском».

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Источник Football-Italia
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